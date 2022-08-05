«Кайрат, ты счастливчик!» – Нуртас опубликовал семейное фото
Фотографией он поделился со своими подписчиками в Instagram.
Фолловеры закидали снимок смайликами в виде сердечек и огоньков, а также пожелали счастья семье Кайрата:
«Прекрасное фото!»
«Будьте счастливы!»
«Чудесная семейка!»
«Вы очень красивые!»
«Самая красивая семья!»
«Какая прекрасная семья!»
«Кайрат, семья – твое богатство!»
«Жулдыз очень красивая, мудрая!»
«Кайрат, ты счастливчик! Молодец!»
«Прекрасно, когда вся семья вместе!»
«Обожаю! Будьте вместе всегда и везде!»
«Молодцы, обожаю вашу семью! Будьте счастливы!»
«Хорошо, что вы вместе. Нет лучше своей жены и родных детей!»
«Вот так правильно, а то люди переживают за вашу семью. Счастья вам!»
Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.
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