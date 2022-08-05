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«Кайрат, ты счастливчик!» – Нуртас опубликовал семейное фото

Кайрат Нуртас опубликовал семейное фото Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал семейную фотографию. На снимке можно увидеть жену артиста – Жулдыз Абдукаримову, а также их четырех детей, передает Zakon.kz.

Фотографией он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Фолловеры закидали снимок смайликами в виде сердечек и огоньков, а также пожелали счастья семье Кайрата:

  • «Прекрасное фото!»

  • «Будьте счастливы!»

  • «Чудесная семейка!»

  • «Вы очень красивые!»

  • «Самая красивая семья!»

  • «Какая прекрасная семья!»

  • «Кайрат, семья – твое богатство!»

  • «Жулдыз очень красивая, мудрая!»

  • «Кайрат, ты счастливчик! Молодец!»

  • «Прекрасно, когда вся семья вместе!»

  • «Обожаю! Будьте вместе всегда и везде!»

  • «Молодцы, обожаю вашу семью! Будьте счастливы!»

  • «Хорошо, что вы вместе. Нет лучше своей жены и родных детей!»

  • «Вот так правильно, а то люди переживают за вашу семью. Счастья вам!»

Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.

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