«Кайрат, ты счастливчик!» – Нуртас опубликовал семейное фото

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал семейную фотографию. На снимке можно увидеть жену артиста – Жулдыз Абдукаримову, а также их четырех детей, передает Zakon.kz.

Фотографией он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Фолловеры закидали снимок смайликами в виде сердечек и огоньков, а также пожелали счастья семье Кайрата:

«Прекрасное фото!»

«Будьте счастливы!»

«Чудесная семейка!»

«Вы очень красивые!»

«Самая красивая семья!»

«Какая прекрасная семья!»

«Кайрат, семья – твое богатство!»

«Жулдыз очень красивая, мудрая!»

«Кайрат, ты счастливчик! Молодец!»

«Прекрасно, когда вся семья вместе!»

«Обожаю! Будьте вместе всегда и везде!»

«Молодцы, обожаю вашу семью! Будьте счастливы!»

«Хорошо, что вы вместе. Нет лучше своей жены и родных детей!»

«Вот так правильно, а то люди переживают за вашу семью. Счастья вам!»

Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.

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