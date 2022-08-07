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Врач-диетолог рассказала, кому рискованно есть дыню

Врач объяснил, кому нельзя Фото: pixabay
Эксперт посоветовала отказаться от дыни при диабете и обострении язвы желудка, сообщает Zakon.kz.

Из-за большого количества сахара в дыне от ее употребления лучше отказаться людям с лишним весом и нарушениями обмена веществ, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Кроме того, дыня – достаточно тяжелый продукт, и нужно помнить, что переваривается она не в желудке, а в кишечнике, поэтому ее нельзя употреблять вместе с другой едой. Детям часто предлагают есть дыню после еды «на сладкое». Так делать нельзя. Врач-диетолог Анжелика Дюваль

При этом важно во время употребления плода пить чистую воду, чтобы избежать вреда зубной эмали от сахара. Врач посоветовала здоровым взрослым людям съедать не более 400 граммов дыни в день, а детям ограничиться 200 граммами.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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