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Премьер-министр Израиля заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты

Премьер-министр Израиля заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты Фото: idf.il
Цели военной операции «Рассвет» достигнуты. Об этом на встрече с главами южных муниципалитетов Израиля сообщил премьер-министр страны Яир Лапид, добавив, что больше нет смысла ее продолжать, сообщает Zakon.kz.

Израиль и Палестина при посредничестве Египта договорились о перемирии. Оно вступит в силу сегодня, 7 августа, в 20:00 по местному времени (23:00 по времени Нур-Султана), передает телеканал Channel 13.

Армия Израиля начала военную операцию 5 августа. В итоге были убиты два командира «Исламского джихада» — Халед Мансур и Тайсир аль-Джабари. В ответ по территории Израиля было выпущено более 580 ракет. В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа был введен режим чрезвычайного положения.

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СМИ: Израиль согласился на перемирие в Газе

Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО «Железный купол», израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.

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