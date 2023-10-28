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Израиль заявил о 150 пораженных целях в Газе

сектор Газа Фото: twitter/lighttsoul
Израильские военные заявляют, что их военные самолеты за ночь поразили 150 подземных целей и убили главу воздушных операций ХАМАСа, сообщает Zakon.kz.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по так называемым террористическим туннелям и подземным боевым помещениям во время очень сильных авиаударов на севере сектора Газа, пишет CNN.

По словам военных, среди нескольких убитых боевиков ХАМАСа был человек, отвечающий за воздушные силы ХАМАСа, которого они назвали Асем Абу Ракаба.

Al Jazeera показала последствия прилетов для мирного населения сектора Газа.

Также в Сети сегодня продолжают публиковать кадры массированных авиаударов по региону. Люди описывают оранжевое небо от непрекращающихся бомбардировок.

"В секторе Газа сейчас происходят массированные бомбардировки. Они отключили интернет-соединение, которое не позволяет журналистам в Газе публиковать и показывать то, что происходит в Газе. Один журналист сказал: "Все, что они сейчас видят, — это оранжевое небо из-за бомб!" – написано в посте.

Абу Рабака отвечал за БПЛА, беспилотники и парапланы ХАМАСа, а также за системы воздушного обнаружения и противовоздушной обороны, говорится в заявлении ЦАХАЛа.

По данным ЦАХАЛа, он принимал участие в планировании нападения 7 октября на израильские общины вблизи границы с сектором Газа и "руководил боевиками, проникшими в Израиль на парапланах".

Газа приближается к почти полному отключению интернета, сегодня регион понес самые большие потери связи с момента начала боевых действий 7 октября.

По данным NetBlocks, компании по мониторингу сбоев в интернете, базирующейся в Лондоне, последний крупный интернет-оператор в регионе Paltel понес ущерб на своих международных маршрутах. Согласно данным, многие палестинцы полностью теряют доступ к интернету и возможность общаться в электронном виде, в то время как у некоторых из них может быть очень мало возможностей подключения.

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