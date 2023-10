Израиль заявил о 150 пораженных целях в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по так называемым террористическим туннелям и подземным боевым помещениям во время очень сильных авиаударов на севере сектора Газа, пишет CNN.

По словам военных, среди нескольких убитых боевиков ХАМАСа был человек, отвечающий за воздушные силы ХАМАСа, которого они назвали Асем Абу Ракаба.

Al Jazeera показала последствия прилетов для мирного населения сектора Газа.

A video broadcasted a few moments ago by Al Jazeera shows the areas that were targeted in the airstrikes last night in #Gaza , revealing the immense destruction and the efforts to rescue citizens from under the rubble. pic.twitter.com/sMypPxQvMp

Также в Сети сегодня продолжают публиковать кадры массированных авиаударов по региону. Люди описывают оранжевое небо от непрекращающихся бомбардировок.

Massive bombing is happening now in Gaza. They cut off the internet connection that stops journalists in Gaza to post and show the what's happening in Gaza. One journalist said that All they can see right now is the orange sky because of the bombs! #starlinkforgaza #CeasefireNOW pic.twitter.com/ImMPn3PKYA