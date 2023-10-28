Израиль заявил о 150 пораженных целях в Газе

Израильские военные заявляют, что их военные самолеты за ночь поразили 150 подземных целей и убили главу воздушных операций ХАМАСа, сообщает Zakon.kz.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по так называемым террористическим туннелям и подземным боевым помещениям во время очень сильных авиаударов на севере сектора Газа, пишет CNN.

По словам военных, среди нескольких убитых боевиков ХАМАСа был человек, отвечающий за воздушные силы ХАМАСа, которого они назвали Асем Абу Ракаба.

Al Jazeera показала последствия прилетов для мирного населения сектора Газа.

A video broadcasted a few moments ago by Al Jazeera shows the areas that were targeted in the airstrikes last night in #Gaza, revealing the immense destruction and the efforts to rescue citizens from under the rubble. pic.twitter.com/sMypPxQvMp — S A R A H 👑✌️🇵🇸 (@Sarah_Hassan94) October 28, 2023

Также в Сети сегодня продолжают публиковать кадры массированных авиаударов по региону. Люди описывают оранжевое небо от непрекращающихся бомбардировок.

Massive bombing is happening now in Gaza. They cut off the internet connection that stops journalists in Gaza to post and show the what's happening in Gaza. One journalist said that All they can see right now is the orange sky because of the bombs! #starlinkforgaza #CeasefireNOW pic.twitter.com/ImMPn3PKYA — 🕳 (@lighttsoul) October 28, 2023

"В секторе Газа сейчас происходят массированные бомбардировки. Они отключили интернет-соединение, которое не позволяет журналистам в Газе публиковать и показывать то, что происходит в Газе. Один журналист сказал: "Все, что они сейчас видят, — это оранжевое небо из-за бомб!" – написано в посте.

Абу Рабака отвечал за БПЛА, беспилотники и парапланы ХАМАСа, а также за системы воздушного обнаружения и противовоздушной обороны, говорится в заявлении ЦАХАЛа.

По данным ЦАХАЛа, он принимал участие в планировании нападения 7 октября на израильские общины вблизи границы с сектором Газа и "руководил боевиками, проникшими в Израиль на парапланах".

Газа приближается к почти полному отключению интернета, сегодня регион понес самые большие потери связи с момента начала боевых действий 7 октября.

По данным NetBlocks, компании по мониторингу сбоев в интернете, базирующейся в Лондоне, последний крупный интернет-оператор в регионе Paltel понес ущерб на своих международных маршрутах. Согласно данным, многие палестинцы полностью теряют доступ к интернету и возможность общаться в электронном виде, в то время как у некоторых из них может быть очень мало возможностей подключения.

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Главы международных организаций заявили, что потеряли связь со своими представителями в секторе Газа после того, как армия Израиля начала там массированный обстрел.