Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске
Фото: Zakon.kz
Двух мужчин, которые подозреваются в убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева в Уральске, задержали, передает Zakon.kz.
Полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве бизнесмена в Уральске, – сообщили источники в правоохранительных органах ЗКО.
Подробности расскажут на брифинге, который запланирован на 13:00.
Напомним, 6 августа около 20:00 в Уральске на парковке возле городского парка культуры и отдыха был убит 49-летний бизнесмен Еркин Мухангалиев. В совершении данного особо тяжкого преступления подозреваются двое мужчин, на поиски которых был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО и приданные силы.
Полицией была распространена ориентировка, а также названы имена подозреваемых – Кожантаев Руслан Фархатович 1991 г.р. и Амангельды Турлан Сырлыбайұлы 2001 г.р.
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
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8 августа в ДП ЗКО назвали мотив убийства. На основании свидетельских показаний, основной мотив убийства – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы.
Конфликт был ситуативный. Сведений о том, что подозреваемый был приверженцем ваххабизма или иного ДРТ (деструктивного религиозного течения. – Прим. ред.), а также распространял радикальные идеи, не имеется.Пресс-служба ДП ЗКО
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