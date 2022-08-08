Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

Двух мужчин, которые подозреваются в убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева в Уральске, задержали, передает Zakon.kz.

Полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве бизнесмена в Уральске, – сообщили источники в правоохранительных органах ЗКО.

Подробности расскажут на брифинге, который запланирован на 13:00.

Напомним, 6 августа около 20:00 в Уральске на парковке возле городского парка культуры и отдыха был убит 49-летний бизнесмен Еркин Мухангалиев. В совершении данного особо тяжкого преступления подозреваются двое мужчин, на поиски которых был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО и приданные силы.

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Полицией была распространена ориентировка, а также названы имена подозреваемых – Кожантаев Руслан Фархатович 1991 г.р. и Амангельды Турлан Сырлыбайұлы 2001 г.р.

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8 августа в ДП ЗКО назвали мотив убийства. На основании свидетельских показаний, основной мотив убийства – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы.