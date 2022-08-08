Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами

Вооруженные силы Тайваня намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту острова от вторжения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня, маневры будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 орудий.

В частности, в рамках учений будут проведены стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов. Также говорится, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.

Тайваньские военные проведут противодесантные учения в южном округе Пиндун 9 и 11 августа.

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Представитель Восьмого армейского корпуса Лу Вой-Чже заявил, что армия будет отрабатывать ответные действия против смоделированных вражеских атак на Тайвань.

Лу добавил, что тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на учения Китая.

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Ранее армия Китая объявила о проведении военных учений с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря в период с 6 по 15 августа. Пекин сообщил о проведении учений в различных районах вдоль своего побережья после масштабных военных учений в Тайваньском проливе, для чего на месяц закроет часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.