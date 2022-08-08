Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами

Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами Фото: 81.cn
Вооруженные силы Тайваня намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту острова от вторжения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня, маневры будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 орудий.

В частности, в рамках учений будут проведены стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов. Также говорится, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.

Тайваньские военные проведут противодесантные учения в южном округе Пиндун 9 и 11 августа.

Новость по теме

На Тайване призвали Китай прекратить «демонстрировать мускулы»

Представитель Восьмого армейского корпуса Лу Вой-Чже заявил, что армия будет отрабатывать ответные действия против смоделированных вражеских атак на Тайвань.

Лу добавил, что тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на учения Китая.

Новость по теме

Минобороны Тайваня: 20 боевых самолетов и 14 кораблей Китая подходят к острову

Ранее армия Китая объявила о проведении военных учений с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря в период с 6 по 15 августа. Пекин сообщил о проведении учений в различных районах вдоль своего побережья после масштабных военных учений в Тайваньском проливе, для чего на месяц закроет часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.

Читайте также

Ливанский покупатель отказался от доставленного украинского зерна

Ситуация в Украине: Первое судно с зерном добралось до пункта назначения, Путин не выступит в ООН

Сенат США одобрил выделение 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией

Константин Вноровский
Китай Тайвань
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления