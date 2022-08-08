Причины убийства в селе Узынагаш Алматинской области назвали в полиции

В ДП Алматинской области рассказали, что, по показаниям свидетелей, конфликт начался задолго до самого убийства, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что участники конфликта враждовали еще со школьной скамьи и испытывали друг к другу неприязнь. Во время последней ссоры подозреваемый использовал огнестрельное оружие. В итоге один скончался, двое других получили ранения. Пресс-служба ДП Алматинской области

МВД РК сообщает, что расследование убийства молодого мужчины в Узынагаше находится на особом контроле. Сейчас полицейские региона проводят специальные мероприятия по розыску подозреваемых.

Новость по теме Стрельба в Узынагаше – 1 человек погиб, 2 пострадали

4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей, один из которых скончался в реанимации. Был объявлен план «Перехват». В областной полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.