230 банковских карт заблокировала полиция Алматинской области: названа причина

Полиция Алматинской области 19 марта 2026 года рассказала о масштабах борьбы с наркопреступлениями, сообщает Zakon.kz.

Так, с начала года на территории Алматинской области выявлено 57 наркоправонарушений. В их числе 25 преступлений и 32 уголовных проступка.

В структуре выявленных фактов зафиксировано 17 случаев сбыта наркотических средств, два факта культивирования наркосодержащих растений, пять фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, а также один факт незаконного изготовления и переработки наркотических средств в целях сбыта.

"В результате принятых мер из незаконного оборота изъято свыше 46 килограммов наркотических средств. Из них около 30 кг составляют синтетические наркотики. Также изъято более 12 кг марихуаны, около 3 кг каннабиса и свыше 300 граммов гашиша. Выявлены и ликвидированы три нарколаборатории, в том числе две по выращиванию наркосодержащих растений и одна по производству синтетических наркотиков", - отмечено в сообщении полиции.

Кроме того, с помощью системы "Кибернадзор" выявлено и заблокировано 340 сайтов, пропагандирующих продажу наркотиков, включая ресурсы, распространяющие так называемый "веселящий газ". В "Антифрод-центр" направлены данные по блокировке 230 местных банковских карт, выявлено свыше 8 тысяч иностранных карт и 293 криптокошелька, используемых в противоправной деятельности.

18 марта в Министерстве внутренних дел рассказали о раскрытии транснациональной наркотической схемы и задержании десятков человек.