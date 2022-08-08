Розыгрыш мешка сахара на свадьбе в Каскелене попал на видео

Фото: pxhere

Традиция розыгрыша сахарного песка на празднествах набирает популярность. В соцсетях появилось видео, на котором женщина ради получения заветного приза выполняет приседания с 25-киллограмовым мешком сахара на плечах, сообщает Zakon.kz.

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