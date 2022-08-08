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Розыгрыш мешка сахара на свадьбе в Каскелене попал на видео

На свадбе разыграли мешок Фото: pxhere
Традиция розыгрыша сахарного песка на празднествах набирает популярность. В соцсетях появилось видео, на котором женщина ради получения заветного приза выполняет приседания с 25-киллограмовым мешком сахара на плечах, сообщает Zakon.kz.

В instagram-аккаунте говорится, что дело происходит на свадебном торжестве в Карасайском районе.

На видео разыгрывается мешок сахара, как указывается – 25 кг.

К слову, женщина с мешком на плечах в лучших фитнес-традициях выполнила 35 приседаний. Не каждый мужчина сумеет.

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Комментаторы неоднозначно восприняли поступок женщины.

  • С голодного края что ли? Какое унижение;

  • Спортсменка, наверное;

  • Ноги покинули чат;

  • Бедные наши женщины, на что только не пойдут ради благополучия семьи;

  • Зачем так издеваться над собой;

  • Беспредел, где-то они дешевле. Какой-то бай сидит, издевается над людьми;

  • Еще и унесла с собой. Видимо, хорошая хозяйка.

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Алматинская область Каскелен
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