Розыгрыш мешка сахара на свадьбе в Каскелене попал на видео
Фото: pxhere
Традиция розыгрыша сахарного песка на празднествах набирает популярность. В соцсетях появилось видео, на котором женщина ради получения заветного приза выполняет приседания с 25-киллограмовым мешком сахара на плечах, сообщает Zakon.kz.
В instagram-аккаунте говорится, что дело происходит на свадебном торжестве в Карасайском районе.
На видео разыгрывается мешок сахара, как указывается – 25 кг.
К слову, женщина с мешком на плечах в лучших фитнес-традициях выполнила 35 приседаний. Не каждый мужчина сумеет.
Солидный приз: мешок сахара разыграли на тое
Новость по теме
Комментаторы неоднозначно восприняли поступок женщины.
С голодного края что ли? Какое унижение;
Спортсменка, наверное;
Ноги покинули чат;
Бедные наши женщины, на что только не пойдут ради благополучия семьи;
Зачем так издеваться над собой;
Беспредел, где-то они дешевле. Какой-то бай сидит, издевается над людьми;
Еще и унесла с собой. Видимо, хорошая хозяйка.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ