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Видели на поле – появилась новая информация о пропавшей в Костанае девочке

Видели на поле девочку Фото: Zakon.kz
Полицейские сообщили, что видели ребенка на кукурузном поле. Поле оцепили, задействован дрон, передает Zakon.kz.

Продолжаются поиски пропавшей в Костанайской области пятилетней девочки.

В пресс-службе ДП области рассказали, что зона поиска к 21:00 8 августа составляет 50 гектаров.

Поиски продолжаются и ведутся круглосуточно. Обследовано более двух километров русла реки Тобол. Применяются вертолет и самолет. Розыск ведется с помощью сотрудников кавалеристского взвода. Применяются служебно-розыскные собаки. Пресс-служба ДП Костанайской области

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Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал.

Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома около семи утра – вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек и с козырька перелезла на дерево.

В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока он стучал в дверь, девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки.

  • 08:04 – ребенка запечатлела камера видеонаблюдения и видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай – Веденка;

  • 08:06 – еще один свидетель видит девочку на Центральной улице;

  • 08:24 – ребенка видел тракторист, который ехал в строну поселка;

  • 08:30 – девочку видел велосипедист, двигавшийся в сторону поселка.

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В настоящее время поисковые мероприятия ведутся в соседнем поселке Алтын дала, который находится в 9 километрах от места пропажи девочки. Появилась информация, что ее недавно видели на кукурузном поле.

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