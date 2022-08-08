Вертолет подключили к поискам пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области
Фото: Facebook/Ерлан Омарбеков
Второй день ищут пятилетнюю девочку, которая пропала в Костанайской области. К поиску ребенка подключили вертолет. Об этом сообщил начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков, передает Zakon.kz.
С момента поступления сообщения о пропаже пятилетней девочки из поселка Жамбыл лично возглавил организацию поисковых мероприятий. В настоящее время ее розыск ведется с помощью вертолета, – написал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков в Facebook.
По словам главы областного ДП, совершается облет территории с мамой ребенка.
Фото: Facebook/Ерлан Омарбеков
Напомним, пятилетняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет, которые, проснувшись утром, обнаружили, что младшей сестры дома нет.
В полицию обратилась мама девочки. Личный состав Костанайского отдела полиции был поднят по тревоге.
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Как сообщили 8 августа в областном департаменте полиции, установлены свидетели, которые подтвердили, что видели девочку 7 августа в районе 09:00. К поискам были подключены четыре дрона и четыре единицы специальной техники, а также «психологи, которые работают с детьми, имеющими особенности в сфере психологического здоровья».
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