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Поиск пропавшей девочки в Костанайской области: полиция дала номер оперштаба

поиск пропавшей девочки в Костанайской области Фото: Zakon.kz
В полиции отметили большую помощь со стороны добровольцев. Для координации действий полицейские попросили гражданских обращаться по номеру оперативного штаба, передает Zakon.kz.

ДП Костанайской области сообщил номер оперативного штаба, который находится в акимате поселка Жамбыл.

В полиции отметили необходимость координации действий гражданских лиц, которые участвуют в поисках.

Просим все действия согласовывать через оперативный штаб, который находится в акимате поселка Жамбыл. Телефон для координации 8 775 105 91 72.ДП Костанайской области

Поиски пропавшей девочки шли всю ночь и до сих пор продолжаются. Были обследованы два кукурузных поля площадью 33 га и 10 га, а также два картофельных поля.

9 августа к поисковым мероприятиям подключены военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска. С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 га.

Пятилетняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома. Свидетели позже рассказали, когда видели девочку в последний раз.

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Данияр Кунафин
Костанайская область
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