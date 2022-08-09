Поиск пропавшей девочки в Костанайской области: полиция дала номер оперштаба
ДП Костанайской области сообщил номер оперативного штаба, который находится в акимате поселка Жамбыл.
В полиции отметили необходимость координации действий гражданских лиц, которые участвуют в поисках.
Просим все действия согласовывать через оперативный штаб, который находится в акимате поселка Жамбыл. Телефон для координации 8 775 105 91 72.ДП Костанайской области
Поиски пропавшей девочки шли всю ночь и до сих пор продолжаются. Были обследованы два кукурузных поля площадью 33 га и 10 га, а также два картофельных поля.
9 августа к поисковым мероприятиям подключены военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска. С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 га.
Пятилетняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома. Свидетели позже рассказали, когда видели девочку в последний раз.