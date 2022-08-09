Пятерка главных транжир по знаку зодиака
По словам астрологов, как отмечено в публикации рassion.ru, у этих пяти знаков зодиака вечно нет денег, чтобы они ни предпринимали.
Овен
Этот огненный знак предпочитает наслаждаться жизнью в полной мере. Они не считают денег, если это касается осуществления их желаний и планов. Чаще всего Овны остаются на мели из-за своей импульсивности.
Рак
Что касается этого знака, то они никогда не следят за ценами и могут спустить любую сумму на сиюминутную прихоть. Им очень сложно бороться с искушением.
Лев
Из-за напускной щедрости и любви к роскоши у них постоянно наблюдается нехватка денежных средств. Львы пытаются наладить финансовый поток, но импульсивные решения и жажда пустить пыль в глаза зачастую мешают этому процессу.
Весы
Они предпочитают жить не по средствам: представляют себя богатыми и знаменитыми, поэтому спускают каждую копейку на дорогостоящие наряды или предметы роскоши.
Скорпион
Этот знак обожает рисковать, в том числе и в денежных вопросах. У Скорпионов вечно не хватает средств на осуществление своих грандиозных планов и авантюр.