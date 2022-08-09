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Пятерка главных транжир по знаку зодиака

гороскоп траты транжиры Фото: pexels
Астрологи перечислили Топ-5 представителей зодиакального круга, которые не умеют распоряжаться деньгами. Эксперты отмечают, что к главным транжирам относятся Овен, Рак, Лев, Весы и Скорпион, сообщает Zakon.kz.

По словам астрологов, как отмечено в публикации рassion.ru, у этих пяти знаков зодиака вечно нет денег, чтобы они ни предпринимали. 

Овен

Этот огненный знак предпочитает наслаждаться жизнью в полной мере. Они не считают денег, если это касается осуществления их желаний и планов. Чаще всего Овны остаются на мели из-за своей импульсивности.

Рак

Что касается этого знака, то они никогда не следят за ценами и могут спустить любую сумму на сиюминутную прихоть. Им очень сложно бороться с искушением.

Лев

Из-за напускной щедрости и любви к роскоши у них постоянно наблюдается нехватка денежных средств. Львы пытаются наладить финансовый поток, но импульсивные решения и жажда пустить пыль в глаза зачастую мешают этому процессу.

Весы

Они предпочитают жить не по средствам: представляют себя богатыми и знаменитыми, поэтому спускают каждую копейку на дорогостоящие наряды или предметы роскоши.

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Скорпион

Этот знак обожает рисковать, в том числе и в денежных вопросах. У Скорпионов вечно не хватает средств на осуществление своих грандиозных планов и авантюр.

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Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
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гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
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