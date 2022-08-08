Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе

Эксперт по звездам Дарья Михайленко назвала четыре знака зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе 2022 года, передает Zakon.kz.

Как рассказала астролог порталу FTimes.ru, для некоторых представителей зодиакального созвездия август 2022 года обещает быть удачным в материальном плане.

В Топ-4 знаков зодиака вошли представители таких созвездий, как Скорпион, Рыбы, Козерог и Овен – в последний летний месяц им повезет с деньгами.

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Скорпион

У рожденных под этим созвездием с августа начинается полоса везения, и их ждет то, о чем они так долго мечтали – повышение на работе.

Деловая хватка у вас будет на высоте, поэтому можно рассчитывать на появление дополнительной прибыли. Не исключено, что вы найдете для себя новую работу и вам придется многое начинать заново, но поверьте, это того стоит. Ваше материальное положение начнет резко улучшаться. Если надо рисковать — рискуйте, и даже не задумывайтесь. Скорее всего, финансы придется потратить на улучшение квартиры или же на решение вопросов, связанных с семьей.

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Сделанное доброе дело, как отметила эксперт по звездам, вернется Скорпионам в тройном размере.

Рыбы

В августе представители этого знака зодиака будут любимчиками судьбы – если им предлагают помощь со стороны, то ею обязательно надо воспользоваться.

Есть большая вероятность удачного знакомства, которое в скором будущем поможет вам добиться финансового успеха. Ожидаются незапланированные траты. Если собираетесь сделать крупную покупку, не забудьте посоветоваться со своими родными. Не бойтесь проявлять свою сообразительность – это может привести к большому потоку интересных финансовых предложений.

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По словам астролога, Рыб ожидает новое выгодное сотрудничество в конце последнего летнего месяца.

Козерог

Козерогам звезды в августе прогнозируют удачную реализацию новых проектов.

Если у вас много планов в голове, то самое время приступить к их осуществлению. Не забывайте о том, что за потраченные силы вы будете вознаграждены. Август будет идеальным для вас в плане работы, поэтому об отдыхе пока придется забыть. Деловые сделки надо заключать быстро, при этом не поддаваться сомнениям. Вы можете раскрыть весь свой потенциал, тем самым привлечь к себе внимание работодателей. Смело расширяйте клиентскую базу, а руководство вас за это наградит.

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По мнению эксперта по звездам, финансовый успех у Козерогов ожидается в конце августа.

Овен

Благосклонность Меркурия поможет Овнам воплотить в реальность то, о чем они так долго мечтали.

Август для вас будет полон энергией, которую можно направить на завершение всех начатых дел, работу. Руководству это придется по душе, поэтому вас ждет финансовое вознаграждение и бонусы. Последний летний месяц будет удачным для крупных денежных вложений. Можно отправиться в путешествие или сделать дорогостоящую покупку. Мощный денежный поток, который обрушится на вас в августе, важно с умом направить в нужное русло. В противном случае можно остаться без ничего.

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Как отметила эксперт по звездам, Овны, которые помимо своей основной работы хотели открыть бизнес, могут воплощать свои мечты в реальность.