Какой рацион поможет развить креативное мышление

Сокращение общего количества углеводов в рационе может помочь снизить вес и развить креативное мышление. В этом уверена врач-диетолог Елена Тихомирова, передает Zakon.kz.

Самое главное, что уменьшение общего количества углеводов в рационе приводит к улучшению мышечной работы и развитию креативного мышления, потому что, когда организм не перегружен сахаром, он максимально продуктивен. Врач-диетолог Елена Тихомирова

Она добавила, что многие базовые заболевания в настоящее время связаны с ожирением и лишним весом. Поэтому людям рекомендуется отказаться от сахара, который добавляется в чай или сладости, сообщает iz.ru.

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Тихомирова подытожила, что все углеводы в организме превращаются в глюкозу, которая при переизбытке может превратиться в жир.