Как развить творческое мышление: упражнения и стратегии

Достойное образование и высокий интеллект – не всегда гарант головокружительной карьеры. Важно нестандартное мышление и креативность, коим не учат в большинстве вузов. Как развить эти качества самостоятельно, разбирался Zakon.kz.

Что такое творческое мышление

Отличительной особенностью человека является способность креативно мыслить и весьма творчески себя проявлять. Интеллектуальная деятельность предполагает процесс обработки информации, созидания через нестандартные сенсорные, образные мыслительные концепции и связи. Она позволяет прийти к принципиально новым, нетривиальным решениям задач или проблемных ситуаций, а также рождает оригинальные идеи, приводит к открытиям.

Автор "концепции креативности" Дж. Гилфорд выделил четыре ключевые особенности творческого мышления:

семантическая гибкость. Это способность рассматривать объекты или явления под разными углами, определять их необычные, нетривиальные характеристики и особенности, предлагать нетрадиционные способы применения, повышать спектр практического функционального использования;

Это способность рассматривать объекты или явления под разными углами, определять их необычные, нетривиальные характеристики и особенности, предлагать нетрадиционные способы применения, повышать спектр практического функционального использования; спонтанная семантическая гибкость . Под ней понимают способность продуцировать, предлагать различные идеи в условиях неопределенности, когда нет конкретных, четких ориентиров для реализации поставленной задачи;

. Под ней понимают способность продуцировать, предлагать различные идеи в условиях неопределенности, когда нет конкретных, четких ориентиров для реализации поставленной задачи; адаптивная образная гибкость. Это способность смотреть на объект под другим углом, воспринимать его по-новому, выделять неявные, скрытые черты и особенности;

Это способность смотреть на объект под другим углом, воспринимать его по-новому, выделять неявные, скрытые черты и особенности; направленность на интеллектуальную новизну. Она заключается в выдвижении оригинальных и необычных идей, стремлении к внедрению в любых сферах собственных необычных решений.

Способы развить креативность

Некоторые ученые считают, что креативное мышление присуще каждому человеку. Однако существование в социуме, принятие его рамок и ограничений, использование повседневных шаблонов снижает заложенные способности. Современные реалии, успешный карьерный рост или реализации бизнес-проектов требуют не только традиционных знаний и умений, но и нестандартных подходов. Ведь способность мыслить широко и нешаблонно наделяет человека находчивостью, остроумием, креативностью и предприимчивостью. И ее можно постепенно совершенствовать. Для развития применяются разные способы.

Решать задачи с удовольствием

Важно действительно полюбить этот процесс. Ставить перед собой цель и радоваться найденному решению, пройденному к этому пути. Каждый новый вызов нужно воспринимать как очередную возможность развиваться и совершенствоваться, а не как возникшую проблему.

Расширять кругозор

Для развития способности мыслить творчески необходим определенный базис, общий багаж знаний. Это могут быть разнообразные интересные лекционные курсы, экскурсии в музеи, просмотр качественных документальных фильмов, чтение книг. Именно это станет основой для вдохновения и генерирования оригинальных идей.

Путешествовать

Это еще один способ получать новую информацию и впечатления. Смена привычной среды, изучение иной культуры и быта, внедрение в атмосферу непривычных звуков, запахов, ощущений рождает в мозгу новые нейронные связи. Это, в свою очередь, способствует нахождению нешаблонных вариантов решения заданий.

Общаться с творческими личностями

Причем следует не просто внимать их умным мыслям и перенимать знания. По возможности стоит вступать в дискуссии. Часто полемика становится стимулом к появлению новых доводов и методов решения вопроса. Выслушивая другую точку зрения, можно открыть для себя новые спектры понимания проблемы.

Справляйтесь с бытовыми задачами творчески

Такой подход позволяет стимулировать мозг, заставлять его активно работать. Подключите фантазию и составьте план уборки или похода в магазин творчески. Решите повседневные вопросы оригинально и определите последующее вознаграждение за свои труды. Так жизнь покажется веселее и интереснее.

Ищите в обычном необычное

Оглянитесь вокруг. Везде находятся привычные вещи и предметы. Постарайтесь посмотреть на каждый под другим углом, найти интересные его характеристики и предложить для него нетрадиционное применение.

Не ждите вдохновения

Так можно и не создать ничего принципиально нового. Пробуйте генерировать идеи каждый день. Как говорится: аппетит приходит во время еды. Отбросьте очевидное и общепринятое, ищите новое даже в повседневном. Заведите блокнот и записывайте в него все, даже самые абсурдные, мысли и идеи. Со временем они могут стать основой для реализации очередного творческого креативного проекта.

Чаще выбирайтесь в общественные места

Ученые из Мичиганского университета доказали, что работа в коворкинге или кафе способствует развитию креативного мышления, повышению гибкости умственной деятельности. Также нетривиальные решения чаще приходят при наличии шума среднего уровня. Специалисты рекомендуют трудиться под музыку. Полностью посвятить себя творческому процессу помогают классика, инструментальные композиции или пение птиц, звуки природы.

Дайте свободу внутреннему ребенку

Вспомните, как легко было в детстве. Попробуйте отстраниться, скинуть груз ответственности и тревогу. Попробуйте воспринимать поставленные задачи как игру, увлекательный квест. Не сдерживайте свои эмоции и порывы. Так дело превратится в приключение, и найти интересные решения будет гораздо проще.

Не забывайте о физических нагрузках

Это поспособствует очищению ума и активации работы подсознательного. Если проводить тренировки на улице, то можно дополнить физическую нагрузку созерцанием. Именно такой тандем может дать толчок к улучшению образного мышления, появлению интересных идей.

Несколько полезных упражнений

Для развития творческого мышления существует множество стратегий и упражнений. Предлагаем несколько простых вариантов, благодаря выполнению которых возможно достигнуть хорошего результата:

пробуйте писать оригинальные инструкции. Например, как научить домашнего кота петь. Пробуйте сделать ее как можно детальнее, вносите больше подробностей и пунктов. Время от времени возвращайтесь к написанному и по возможности дополняйте новыми деталями;

выберите предмет и дайте ему характеристику. Используйте как можно больше свойств и признаков, особенно выделяйте необычные;

запишите пять слов, которые первыми пришли вам на ум. Хорошо, если они совсем разноплановые, не связанные одной темой. Придумайте рассказ, где все они будут использоваться. Проявите фантазию, подойдите к выполнению задания нестандартно. Старайтесь написать увлекательную историю;

перечислите причины, которые могут заставить вас потратить последние деньги за неделю до зарплаты;

вспомните какой-либо стих. Это может быть любимый детский или недавно прочитанный. Постарайтесь дописать его, взяв за основу последнюю строфу;

придумайте собственного персонажа. Дайте ему имя, свойства характера и перечислите его основные привычки, черты характера. Опишите его внешность. При желании задание можно расширить. Придумать личности биографию, род деятельности и другое;

составьте список поступков, которые вы бы не совершили ни при каких условиях. Желательно, чтобы в нем было не менее 40-50 пунктов. Если сразу сделать это не получилось, то вернитесь к заданию позже;

придумайте и опишите идеальное место для вашего отдыха. Используйте как можно больше деталей. Пусть рассказ отражает не только пейзажи, но и ваши мотивы: почему должно быть именно так;

напишите причины, которые могут оправдать лжеца. Чем длиннее список, тем лучше;

придумайте 15-20 доводов для начала изучения иностранного языка. Не останавливайтесь на банальных аргументах. Помните о креативе, пусть перечень будет необычным и содержит оригинальные пункты.

Творческое мышление позволяет взглянуть на любую проблему с необычной стороны и найти нетривиальное, креативное ее решение. Для многих специалистов важно его постоянно развивать. Усовершенствование способности мыслить неординарно сводится к тому, чтобы решать вопросы изобретательно, нетрадиционно, используя не только накопленные знания, но и интуицию. Изучите предложенные способы и применяйте их на практике.