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Смаилов поручил до 1 ноября решить вопрос лицензирования детсадов

детсады Фото: pexels
Наша главная задача – обеспечить повсеместный доступ населения к качественному образованию на всех его уровнях, отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

В связи с этим Алихан Смаилов поручил:

  • Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами принять все меры по доработке нацпроекта «Комфортная школа» и оперативно синхронизировать его с нацпроектом Bilimdi Últ;

  • для повышения качества услуг дошкольных организаций Министерству просвещения до 1 ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций;

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  • Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматами регионов обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности;

  • акиматам регионов в целях повышения занятости молодежи обеспечить увеличение приема в колледжи на основе государственного образовательного заказа;

  • Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов, национальной экономики проработать вопросы создания Центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны.  

Проконтролировать исполнение всех поручений Алихан Смаилов поручил своему заместителю Ералы Тугжанову.

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Министерство просвещения РК Смаилов Алихан Казахстан
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