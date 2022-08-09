Смаилов поручил до 1 ноября решить вопрос лицензирования детсадов
В связи с этим Алихан Смаилов поручил:
Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами принять все меры по доработке нацпроекта «Комфортная школа» и оперативно синхронизировать его с нацпроектом Bilimdi Últ;
для повышения качества услуг дошкольных организаций Министерству просвещения до 1 ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций;
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Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматами регионов обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности;
акиматам регионов в целях повышения занятости молодежи обеспечить увеличение приема в колледжи на основе государственного образовательного заказа;
Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов, национальной экономики проработать вопросы создания Центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны.
Проконтролировать исполнение всех поручений Алихан Смаилов поручил своему заместителю Ералы Тугжанову.