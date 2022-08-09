Смаилов поручил до 1 ноября решить вопрос лицензирования детсадов

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Наша главная задача – обеспечить повсеместный доступ населения к качественному образованию на всех его уровнях, отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

В связи с этим Алихан Смаилов поручил: Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами принять все меры по доработке нацпроекта «Комфортная школа» и оперативно синхронизировать его с нацпроектом Bilimdi Últ;

для повышения качества услуг дошкольных организаций Министерству просвещения до 1 ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций; Новость по теме Повально закрывать не будем – Аймагамбетов поставил точку в вопросе лицензирования детсадов Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматами регионов обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности; акиматам регионов в целях повышения занятости молодежи обеспечить увеличение приема в колледжи на основе государственного образовательного заказа; Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов, национальной экономики проработать вопросы создания Центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны. Проконтролировать исполнение всех поручений Алихан Смаилов поручил своему заместителю Ералы Тугжанову. Читайте также Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане На что жалуются казахстанцы министрам во время встреч Казахстанское мясо начнут экспортировать в Саудовскую Аравию

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