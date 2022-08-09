Оспа обезьян у ребенка: первый случай заражения выявили в Германии

В Германии оспа обезьян у ребенка была впервые зарегистрирована в Пфорцхайме. Информацию подтвердил Институт Роберта Коха (RKI), передает Zakon.kz.

Симптомы у четырехлетней девочки не проявились. Тем не менее в качестве меры предосторожности врач осмотрел ребенка и взял мазок из горла. В итоге анализ дал положительный результат на наличие возбудителей вируса оспы обезьян, пишет aussiedlerbote.de.

Как выяснилось, ребенок заразился дома. Ранее оспой обезьян заболел один из членов семьи. В настоящее время еще один близкий родственник девочки находится под наблюдением врача.

Основные симптомы

Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.

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Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.