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Законодательство РК

Жителя столицы осудили за смертельное ДТП

осудили за аварию со смертельным исходом Фото: Zakon.kz
Пять лет тюрьмы получил астанчанин за смертельное ДТП в Акмолинской области, произошедшее год назад, передает Zakon.kz.

Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 9 августа 2021 года на трассе Нур-Султан – Петропавловск.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими было начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Из материалов уголовного дела следует, что 44-летний водитель автомашины Skoda Superb B6, двигаясь по республиканской трассе в направлении города Щучинска, на 179-м км автодороги, не выбрав нужную скорость и необходимую дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, допустил столкновение с ЗАЗ Chance. Авто следовало впереди в попутном направлении.

В результате ДТП на месте происшествия скончались двое пассажиров ЗАЗ. Впоследствии в лечебном учреждении скончались также водитель и еще один пассажир этой же автомашины. Еще одному пассажиру причинен вред здоровью средней степени тяжести. Кроме того, вред здоровью средней степени и легкой степени тяжести причинен двум пассажирам автомашины Skoda, отмечается в информации.

Совокупность доказательств суд посчитал достаточной для признания подсудимого виновным в совершении уголовно наказуемого деяния. В результате судом района Биржан Сал Акмолинской области 44-летний водитель автомашины, являющийся жителем города Нур-Султана, признан виновным в совершении преступления и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Кроме того, мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет.

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Оксана Житникова
Акмолинская область
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