Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На Кашагане возобновили работы

На Кашагане возобновили работу Фото: пресс-служба премьер-министра
2 августа датчики показали утечку газа на 12 трубах, идущих к шламоуловителю на заводе Карабатан. На одной из труб произошло растрескивание, сообщает Zakon.kz.

На месторождении Кашаган постепенно возобновляется производство (в ночь с 9 на 10 августа).

Ожидается, что работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках разрешений.

Сообщается, что сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени.

Новость по теме

На Кашагане приостановлены работы из-за утечки газа

Читайте также

Дожди ожидаются на большей части Казахстана

Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы

Дипломат из Саудовской Аравии умер на конференции в Египте

Данияр Кунафин
Атырауская область Кашаган
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
озеро Иссык-Куль сняли из космоса
Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
средняя зарплата выросла в Казахстане
Средняя зарплата выросла в Казахстане
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Две улицы частично станут односторонними в Алматы
экологические посты установят в Алматы
Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления