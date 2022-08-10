Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака

Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга среди мужчин, кто никогда не сможет пройти мимо женщин. Среди них: Овен, Телец, Близнецы, Водолей и Рыбы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Passion.ru, к примеру, Овны обожают нарушать правила. Представители огненной стихии не видят ничего плохого в том, чтобы закрутить роман на стороне.

Далее идут Тельцы. Эксперты отмечают, что они ищут любой повод, чтобы сходить налево. К тому же избранницам этого знака звезды рекомендуют быть максимально честными с мужчинами-Тельцами.

Мужчины-Близнецы чаще всего выбирают свободные отношения, чтобы иметь возможность крутить романы с несколькими женщинами одновременно.

По данным астрологов, Водолей не воспринимают измену как нечто из ряда вон выходящее. Кроме того, они пытаются осчастливить своим вниманием как можно больше дам.

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А вот Рыбы регулярно поглядывают на сторону. Их не остановит никакой штамп в паспорте.