Является ли юрта жилищем?

Относится ли юрта к индивидуальному жилищному строительству и может ли называться домом? С таким вопросом обратился казахстанец в Комитет по делам строительства и ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

На что в комитете ответили, что закон «Об индивидуальном жилищном строительстве» предусматривает, что индивидуальное жилищное строительство – это постройка индивидуальных жилых домов гражданами на закрепленном за ними в установленном порядке земельном участке, их собственными силами, подрядным или другим, не запрещенным законодательством способом.

Индивидуальный жилой дом – это дом, предназначенный для личного (семейного) проживания, расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина вместе с хозяйственными и другими строениями и зелеными насаждениями.