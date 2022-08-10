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Является ли юрта жилищем?

является ли юрта индивидуальным жилищем Фото: pixabay
Относится ли юрта к индивидуальному жилищному строительству и может ли называться домом? С таким вопросом обратился казахстанец в Комитет по делам строительства и ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

На что в комитете ответили, что закон «Об индивидуальном жилищном строительстве» предусматривает, что индивидуальное жилищное строительство – это постройка индивидуальных жилых домов гражданами на закрепленном за ними в установленном порядке земельном участке, их собственными силами, подрядным или другим, не запрещенным законодательством способом.

Индивидуальный жилой дом – это дом, предназначенный для личного (семейного) проживания, расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина вместе с хозяйственными и другими строениями и зелеными насаждениями.

Общеизвестно, что юрта – переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников. Следовательно, юрта не обладает признаками индивидуального жилищного дома и не относится к индивидуальному жилищному строительству, заключили в комитете.Комитет по делам строительства и ЖКХ

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