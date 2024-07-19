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Законодательство РК

Откровенные танцы в юрте: против танцора возбудили уголовное дело

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 20:19 Фото: polisia.kz
Уголовное дело возбудили против участника скандального видео с танцами в юрте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре в ответе на запрос депутата Мажилиса Самата Мусабаева, который потребовал от прокуратуры и КНБ найти и наказать участников нашумевшего видео. 

"Установлено, что видеоролик, указанный в депутатском запросе, был снят в Карасайском районе Алматинской области. По данному факту 1 июля 2024 года Управлением полиции Карасайского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни")", – говорится в ответе генерального прокурора Берика Асылова.

Также сообщается, что в рамках уголовного дела назначена соответствующая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По их результатам будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение по уголовному делу.

Вместе с тем, в КНБ заявили, что невозможно только на основании одного видео дать правовую оценку и достоверно определить истинную направленность намерений авторов ролика.

"Ввиду указанных особенностей статьи 174 УК РК и опыта судебного расследования по данной категории уголовных дел суд позволяет сделать определенные выводы путем проведения психолого-филологической экспертизы. Сейчас эту работу проводит ДП Алматинской области", – подчеркнули в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что 19 июня на пленарном заседании мажилисмен Самат Мусабаев назвал танец в юрте "наглостью и провокацией". 

18 июня министр культуры и информации Аида Балаева также высказалась по поводу этого ролика. По ее словам, Конституция Казахстана гарантирует равные права и уважение к чести и достоинству всех граждан. Однако публикации не должны оскорблять чувства людей и наносить ущерб культуре.

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