Илон Маск продал акции Tesla почти на 7 миллиардов долларов

Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму 6,88 миллиарда долларов. Об этом говорится в документах Комиссии по ценным бумагам США (SEC), передает Zakon.kz.

Транзакции Илона Маска произошли между 5 и 9 августа, после ежегодного собрания акционеров Tesla 2022 года, которое состоялось 4 августа в Остине (штат Техас), сообщает cnbc.com.

К слову, в апреле основатель Tesla и SpaceX заявил в социальных сетях, что у него «не запланированы дальнейшие продажи Tesla».

В июле предприниматель отказался покупать Twitter из-за того, что соцсеть не раскрывает подлинную информацию о количестве фейковых аккаунтов.

За отказ от сделки Twitter подал на него в суд. В августе Маск заявил, что готов заключить сделку, если получит полную информацию о количестве ботов в социальной сети.