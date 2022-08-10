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Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы

Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы строят станцию метро «Калкаман». Аким Наурызбайского района города Санжар Тогай назвал планируемый срок завершения строительства, передает Zakon.kz.

На брифинге в РСК Санжар Тогай сообщил, что в связи с интенсивным строительством многоэтажных жилых домов в ближайшие пять лет ожидается увеличение численности населения Наурызбайского района на 150 тыс. человек.

В этой связи была изменена трассировка метро по ул. Алатау – от станции на пр. Абая (угол ул. Ашимова) до станции в районе рынка «Барлык». В настоящее время начато строительство станции «Калкаман», расположенной по пр. Абая от ул. Яссауи в западном направлении до пересечения с ул. Ашимова. Планируемый срок завершения – 2025 год.Санжар Тогай

В общей сложности до 2026 года в Наурызбайском районе будет построено три станции протяженностью 5,2 км (на сегодня ведутся конкурсные процедуры на разработку технико-экономического обоснования).

Кроме того, в районе рынка «Барлык» будет предусмотрен транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой на 5 тыс. автомобилей.

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