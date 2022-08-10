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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас показала видео с отдыха

бокс, отдых Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала видео в Instagram, на котором она позирует во время отдыха. Поклонники были в восторге, передает Zakon.kz.

Подписчики восхитились, в какой форме находится спортсменка:

  • «Куколка Барби»,

  • «Как всегда шикарные кадры»,

  • «Прекрасные формы»,

  • «Выглядишь просто бомбезно»,

  • «Cупер красотка».

Ангелина Лукас начала свою карьеру на профессиональном ринге с победы в 2021 году. В рамках вечера профессионального бокса в Нур-Султане она встречалась со спортсменкой из Украины Светланой Василевской.

Бой был рассчитан на четыре раунда и закончился победой Ангелины Лукас единогласным решением судей.

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