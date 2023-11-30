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Боксерша Лукас развеселила подписчиков

Боксерша Лукас повеселила подписчиков Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала юмористическое видео, которое понравилось ее фанатам, сообщает Zakon.kz.

"Как я должна выглядеть в обычной жизни по мнению людей", – гласит описание к ролику, размещенному на странице в Instagram 29 ноября 2023 года.

Изначально на кадрах появляется парень в шлеме и перчатках, стоящий возле дверей в вагоне метро. Затем появляется сама Лукас в элегантном платье. И уже видна надпись: "Как я выгляжу на самом деле".

Не все комментаторы оценили по достоинству публикацию и сделали замечания спортсменке. Однако большинство выразило свое восхищение.

  • Вы очень приятная девушка.
  • Просто невозможно скрывать такую красоту. А еще быть сильной не каждая девушка себе позволит.
  • Бомба.
  • Не обращай внимание на хейтеров.

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Ангелина Лукас в новом образе восхитила казахстанцев

30 октября 2023 года Лукас первый раз в качестве профессионала уступила своей сопернице из Чили Даниэле Асенхо в рамках титульной встречи на ринге Стамбула. Тогда тот поединок завершился скандальным исходом: рефери сначала поднял руку казахстанки, а спустя секунду победу отдали южноамериканке.

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