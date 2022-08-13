Из арыков Талгара достали еще 15 мешков с телами собак

Еще 15 мешков с собачьими телами нашли в арычной сети города Талгара Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в арыке были разбросаны тела и в открытом виде. Сотрудники акимата наткнулись на тела собак разных пород: алабай и другие.

Ранее из этой же арычной сети уже достали 10 мешков с тем же ужасным содержимым.

По словам работников, стоит невыносимый запах. На кадрах видно, как сотрудники акимата кашляют во время работы, несмотря на спецодежду и маски.

Необходимо отметить, что арычный канал с мертвыми собаками расположен вблизи жилых домов.

Страшную находку собрали и забрали на грузовой машине для дальнейшей утилизации.

По словам местных жителей, в канал с поливной водой с пугающей регулярностью попадают останки мертвых собак: шкуры, головы и внутренности в мусорных пакетах. Впервые страшную находку обнаружили рабочие, убирающие бревна.

Полиция ищет лиц, причастных к правонарушению.