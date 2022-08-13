Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Из арыков Талгара достали еще 15 мешков с телами собак

Мешки с собачьими телами в Талгаре Фото: pixabay
Еще 15 мешков с собачьими телами нашли в арычной сети города Талгара Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в арыке были разбросаны тела и в открытом виде. Сотрудники акимата наткнулись на тела собак разных пород: алабай и другие.

Ранее из этой же арычной сети уже достали 10 мешков с тем же ужасным содержимым.

По словам работников, стоит невыносимый запах. На кадрах видно, как сотрудники акимата кашляют во время работы, несмотря на спецодежду и маски.

Необходимо отметить, что арычный канал с мертвыми собаками расположен вблизи жилых домов.

Страшную находку собрали и забрали на грузовой машине для дальнейшей утилизации.

По словам местных жителей, в канал с поливной водой с пугающей регулярностью попадают останки мертвых собак: шкуры, головы и внутренности в мусорных пакетах. Впервые страшную находку обнаружили рабочие, убирающие бревна.

Полиция ищет лиц, причастных к правонарушению.

Читайте также

Житель Черногории после семейного конфликта расстрелял 11 человек

Константин Вноровский
Алматинская область Талгар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
конкурс красоты и таланта
Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
асфальт
Где в Казахстане самые плохие дороги
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления