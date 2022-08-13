Из арыков Талгара достали еще 15 мешков с телами собак
Кроме того, в арыке были разбросаны тела и в открытом виде. Сотрудники акимата наткнулись на тела собак разных пород: алабай и другие.
Ранее из этой же арычной сети уже достали 10 мешков с тем же ужасным содержимым.
По словам работников, стоит невыносимый запах. На кадрах видно, как сотрудники акимата кашляют во время работы, несмотря на спецодежду и маски.
Необходимо отметить, что арычный канал с мертвыми собаками расположен вблизи жилых домов.
Страшную находку собрали и забрали на грузовой машине для дальнейшей утилизации.
По словам местных жителей, в канал с поливной водой с пугающей регулярностью попадают останки мертвых собак: шкуры, головы и внутренности в мусорных пакетах. Впервые страшную находку обнаружили рабочие, убирающие бревна.
Полиция ищет лиц, причастных к правонарушению.