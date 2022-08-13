Житель Черногории после семейного конфликта расстрелял 11 человек

В городе Цетине на юге Черногории местный житель открыл стрельбу по прохожим на улице в поселке Медовина, в результате погибли несколько человек, в том числе дети, сообщает Zakon.kz.

Жертвами 34-летнего Вука Бориловича стали девять его родственников и двое случайных прохожих, передает Национальное телевидение Черногории со ссылкой на полицию.

Представитель полиции заявил, что Борилович сначала стрелял в своих родственников, которые жили в качестве квартирантов в его доме.

Он из охотничьего ружья лишил жизни двух детей - 8 и 11 лет, ранил их мать, которая умерла в больнице. Потом он вышел на улицу и стрелял из того же ружья по жителям поселка, убив еще семь человек и ранив шесть. Директор управления полиции Черногории Зоран Брджанин

Девять человек умерли на месте, двое — в больнице.

Стрелок не давал машине скорой помощи подъехать к пострадавшим. Причиной атаки стал семейный конфликт.

Сам нападавший был ликвидирован. По одним данным полицейскими, по другим, одним из соседей. В Черногории будет объявлен трехдневный траур.