Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Житель Черногории после семейного конфликта расстрелял 11 человек

Житель Черногории после семейного конфликта расстрелял 11 человек Фото: Facebook/Vlada Crne Gore
В городе Цетине на юге Черногории местный житель открыл стрельбу по прохожим на улице в поселке Медовина, в результате погибли несколько человек, в том числе дети, сообщает Zakon.kz.

Жертвами 34-летнего Вука Бориловича стали девять его родственников и двое случайных прохожих, передает Национальное телевидение Черногории со ссылкой на полицию.

Представитель полиции заявил, что Борилович сначала стрелял в своих родственников, которые жили в качестве квартирантов в его доме.

Он из охотничьего ружья лишил жизни двух детей - 8 и 11 лет, ранил их мать, которая умерла в больнице. Потом он вышел на улицу и стрелял из того же ружья по жителям поселка, убив еще семь человек и ранив шесть. Директор управления полиции Черногории Зоран Брджанин

Девять человек умерли на месте, двое — в больнице.

Стрелок не давал машине скорой помощи подъехать к пострадавшим. Причиной атаки стал семейный конфликт.

Сам нападавший был ликвидирован. По одним данным полицейскими, по другим, одним из соседей. В Черногории будет объявлен трехдневный траур.

Читайте также

Из арыков Талгара достали еще 15 мешков с телами собак

Константин Вноровский
Черногория
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
конкурс красоты и таланта
Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
асфальт
Где в Казахстане самые плохие дороги
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления