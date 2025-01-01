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Мир

Посиделка в баре обернулась гибелью семи человек в Черногории

посиделка в баре обернулась трагедией, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 01:17 Фото: X(Twitter)/@realzaidzayn
В городе Цетине Черногории произошла стрельба, в результате которой погибли семи человек, включая двух подростков, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным TVCG, сначала в баре началась драка, после чего разыскиваемый мужчина вытащил оружие и выстрелил.

Полицейское управление обратилось к жителям Цетине с призывом сохранять спокойствие и оставаться в своих жилых домах, пока все имеющиеся полицейские подразделения находятся на месте и принимают меры в пределах своей юрисдикции, чтобы взять ситуацию под контроль и привлечь к ответственности виновных.

"Информируем общественность, что это ситуативное событие, которое не является следствием противостояния высокорисковых организованных преступных группировок. Для разрешения этой кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции", – говорится в заявлении полиции.

Известно, что подозреваемый все еще на свободе.

Ранее сообщалось, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. В результате погибли 10 человек, также есть раненые. Позже власти региона назвали трагедию террористической атакой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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