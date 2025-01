Посиделка в баре обернулась гибелью семи человек в Черногории

Согласно данным TVCG, сначала в баре началась драка, после чего разыскиваемый мужчина вытащил оружие и выстрелил.

Полицейское управление обратилось к жителям Цетине с призывом сохранять спокойствие и оставаться в своих жилых домах, пока все имеющиеся полицейские подразделения находятся на месте и принимают меры в пределах своей юрисдикции, чтобы взять ситуацию под контроль и привлечь к ответственности виновных.

Известно, что подозреваемый все еще на свободе.

BREAKING 🇲🇪 : 𝟳 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝟮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻.



An armed attacker opened fire in Cetinje, Montenegro, resulting in seven people dead, among whom two were children.



