Алексей Чуркин завоевал «серебро» на Играх исламской солидарности
Фото: Instagram/churkin6005
Казахстанский спортсмен завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Турции, сообщает Zakon.kz.
Алексей Чуркин из команды Казахстана по тяжелой атлетике в сумме двоеборья поднял 315 (145+170) килограммов и поднялся на вторую ступень пьедестала, передает оlympic.kz.
Алексей выступал в весовой категории до 73 килограммов.
Добавим, что ранее Зульфия Чиншанло стала первой, а Отепберген Алиев завоевал «бронзу».
Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ