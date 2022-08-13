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Алексей Чуркин завоевал «серебро» на Играх исламской солидарности

Серебро в Турции Фото: Instagram/churkin6005
Казахстанский спортсмен завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Турции, сообщает Zakon.kz.

Алексей Чуркин из команды Казахстана по тяжелой атлетике в сумме двоеборья поднял 315 (145+170) килограммов и поднялся на вторую ступень пьедестала, передает оlympic.kz.

Алексей выступал в весовой категории до 73 килограммов.

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