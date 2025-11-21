#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Спорт

Казахстанский борец завоевал "серебро" на Играх исламской солидарности

Ризабек Айтмухан, борьба, серебро , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 23:12 Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Ризабек Айтмухан стал серебряным призером Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

Айтмухан выступал в весовой категории до 97 кг и вышел в финал соревнований, где встретился с представителем Ирана Амир Али Азарпирой. В решающей схватке казахстанец уступил сопернику со счетом 0:5.

А ранее 18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов продолжил свое прекрасное выступление на кортах тунисского Монастиря, где проходит международный турнир ITF M15. 21 ноября карагандинский теннисист сумел завоевать путевку в полуфинал одиночного разряда на данном турнире, победив 23-летнего испанца Хорхе Планса (№847 ATP), который приехал сюда под восьмым номером посева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанский каратист завоевал "золото" Игр исламской солидарности
22:01, 11 ноября 2025
Казахстанский каратист завоевал "золото" Игр исламской солидарности
Казахстанский борец завоевал "серебро" Исламиады-2025
21:49, 18 ноября 2025
Казахстанский борец завоевал "серебро" Исламиады-2025
Казахстанские пловцы завоевали два "золота" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
00:02, 10 ноября 2025
Казахстанские пловцы завоевали два "золота" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: