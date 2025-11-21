Казахстанский борец завоевал "серебро" на Играх исламской солидарности
Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Ризабек Айтмухан стал серебряным призером Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
Айтмухан выступал в весовой категории до 97 кг и вышел в финал соревнований, где встретился с представителем Ирана Амир Али Азарпирой. В решающей схватке казахстанец уступил сопернику со счетом 0:5.
А ранее 18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов продолжил свое прекрасное выступление на кортах тунисского Монастиря, где проходит международный турнир ITF M15. 21 ноября карагандинский теннисист сумел завоевать путевку в полуфинал одиночного разряда на данном турнире, победив 23-летнего испанца Хорхе Планса (№847 ATP), который приехал сюда под восьмым номером посева.
