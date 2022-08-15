Из-под завалов ТЦ в Ереване извлекли тело третьего погибшего

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло трех, передает Zakon.kz.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, спасатели нашли на месте трагедии еще одно тело.

Погибшая – женщина.

По данным министерства здравоохранения Армении, в результате происшествия пострадал 61 человек.

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ЧП в торговом центре на рынке «Сурмалу» произошло в воскресенье днем 14 августа. Уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще 10 боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

По данным городских властей, взрыв прогремел в магазине пиротехнических материалов, после чего на месте происшествия начался пожар.