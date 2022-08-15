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В Белом доме прокомментировали обыски у Трампа

Белый дом прокомментировал обыски у Трампа Фото: Twitter/Karine Jean-Pierre
В Белом доме заявили, что не вмешиваются в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу ABC.

Что касается правоохранительной системы, расследований, то министерство юстиции имеет полную независимость. Джо Байден говорил это в ходе предвыборной кампании и в качестве президента. Мы не вмешиваемся, нас не информируют об этом, мы не вовлечены. Пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан-Пьер

Она подчеркнула, что министерство юстиции США, расследующее данное дело, сохраняет полную независимость и свободно от вмешательства со стороны Белого дома.

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ФБР: В доме Трампа найдены 11 комплектов секретных документов

Ранее газета New York Post привела подробности обыска виллы Трампа в Палм-Бич. По данным издания, в обыске участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома. Сам Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году. Экс-президент сообщил, что его дом был «в осаде, разгромлен и оккупирован». Он добавил, что согласился передать некоторые записи в архивы, подчеркнув, что это «рядовой и рутинный процесс». По мнению республиканца, Байден был в курсе обыска.

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