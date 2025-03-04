Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за перепалки во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать", – написал Зеленский.

Также в тексте украинский лидер подтвердил приверженность своей страны миру.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", – отметил президент Украины.

Первым этапом окончания конфликта, с его слов, может стать освобождение заложников и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы на энергетических объектах и ​​другой гражданской инфраструктуре – и немедленное перемирие на море.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

28 февраля 2025 года Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах. Затем Трамп прокомментировал произошедший конфликт в Белом доме.

2 марта администрация Трампа заявила, что ждет публичных извинений от Зеленского.