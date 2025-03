Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме

Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

Также в тексте украинский лидер подтвердил приверженность своей страны миру.

Первым этапом окончания конфликта, с его слов, может стать освобождение заложников и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы на энергетических объектах и ​​другой гражданской инфраструктуре – и немедленное перемирие на море.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…