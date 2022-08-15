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Оперативный штаб по поиску пропавшего мальчика с аутизмом создали в ВКО

пропавший ребенок Фото: Polisia NEWS
В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Мальчик ушел из дома в 02:30 и не вернулся. Ребенка искали всю ночь, но результатов пока нет, сообщает Zakon.kz.
Поиски и в настоящее время также активно продолжаются. Сейчас на месте создан и функционирует оперативный штаб, куда неравнодушные граждане могут обратиться за получением необходимой информации и для участия в поисковых мероприятиях.Пресс-служба МВД РК

поиск ребенка

Фото: пресс-служба МВД РК

Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.

поиск ребенка

Фото: пресс-служба МВД РК

Известно, что ребенка ищут более 500 человек – 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры.

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