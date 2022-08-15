Оперативный штаб по поиску пропавшего мальчика с аутизмом создали в ВКО

Фото: Polisia NEWS

В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Мальчик ушел из дома в 02:30 и не вернулся. Ребенка искали всю ночь, но результатов пока нет, сообщает Zakon.kz.

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