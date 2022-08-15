Авиакатастрофы в Казахстане: 89 случаев произошло с 1941 года

В Казахстане с начала 2022 года произошла только одна авиакатастрофа. В феврале загорелся самолет, совершавший санитарный рейс. На борту находились два члена экипажа и один врач. Жертв в результате крушения не было, передает Zakon.kz.

В прошлом году произошло всего три авиакатастрофы. Одна из них — крушение военного самолета КНБ РК с шестью людьми на борту, четверо из которых погибли. Два других крушения не привели к гибели людей и тоже не имели отношения к пассажирским рейсам, пишет finprom.kz.

При этом в посткоронакризисном 2020 году в мире зарегистрировали 40 авиационных происшествий с участием крупных коммерческих пассажирских самолетов. Пять из них закончились смертельным исходом для 299 человек, сообщает авиаконсультационная фирма To70.

Это все еще можно отнести к крайне редким случаям, ведь в том же году количество внутренних и глобальных авиаперелетов в мире, согласно оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, составило 16,4 млн.

В Казахстане же с 1941 года по 2022 год, по данным Сети авиационной безопасности (ASN), произошло 89 авиакатастроф с участием пассажирских, военных и сельскохозяйственных самолетов. Это примерно по одному крушению в год.

Максимальное количество крушений — четыре, наблюдалось лишь единожды, в 1976 году. При этом суммарно в течение 26 лет за этот период авиакатастрофы не регистрировались.

По данным ASN, за более чем 80 лет в авиакатастрофах, произошедших на территории Казахстана, погибли 804 пассажира. В 50 из 89 авиакатастроф за весь отчетный период был зарегистрирован хотя бы один смертельный случай.

Только три катастрофы коммерческих самолетов составили 43% всех смертей. Это были советские пассажирские самолеты — Ту-134, Ту-104 и Ту-154 (самый массовый советский реактивный пассажирский самолет).

Падение самолета Ту-154 в 1980 году считается крупнейшей катастрофой на территории Казахстана. Авиалайнер компании «Аэрофлот» выполнял внутренний рейс по маршруту Алма-Ата — Ростов-на-Дону — Симферополь, но через 1 минуту и 40 секунд после взлета рухнул на землю и полностью разрушился. Все 166 человек, находившихся на борту, погибли.

Модели самолетов, которые разбиваются чаще других и не обязательно приводят к жертвам, в основном были произведены компанией «Антонов», которая специализируется на грузовых перевозках. Рекордсменом по количеству аварий стал Ан-2Р, сельскохозяйственный самолет. На его долю пришлось 18 аварий и 26 смертей, на остальные самолеты в списке — менее 10.

Статистика у соседей

Количество авиакатастроф в Казахстане значительно меньше, чем в соседней России, где за аналогичный период — с 1941 года по 2022 год — произошло не менее 1395 авиакатастроф. Это в 16 раз больше, чем в РК.

Однако данные по России фиксируют и более ранние случаи — с 1919 года. С тех пор по настоящее время произошло 1416 авиакатастроф. 613 из них привели к гибели в общей сложности 9432 пассажиров.

Что касается Центральной Азии, то Казахстан занял в регионе первое место по количеству авиакатастроф с 1941 года. На втором месте Узбекистан. Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан заняли третье, четвертое и пятое места соответственно.

По данным To70, в 2020 году на 1 млн полетов больших коммерческих самолетов пришлось 0,27 аварии со смертельным исходом, или одна авария со смертельным исходом на каждые 3,7 млн полетов. Для сравнения: в 2019 году на 1 млн полетов пришлось 0,18 аварии со смертельным исходом.