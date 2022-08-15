Побег из Афганистана прокомментировал экс-президент Ашраф Гани спустя год
Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению «Талибан» возможности унизить президента страны и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство, сообщает ria.ru.
Талибы 15 августа 2021 года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Гани, который тогда бежал из страны, подвергался критике в связи со своим внезапным отъездом.
Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся, – сказал Гани в интервью телеканалу CNN.
По словам бывшего президента Афганистана, изначально у него не было планов покидать страну. Гани также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, был ли у него при себе паспорт, когда он уезжал. Он также опроверг сведения о том, что бежал с большой суммой денег.
Напомним, «Талибан» — организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.