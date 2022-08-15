Побег из Афганистана прокомментировал экс-президент Ашраф Гани спустя год

Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению «Талибан» возможности унизить президента страны и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство, передает Zakon.kz.

Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению «Талибан» возможности унизить президента страны и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство, сообщает ria.ru.

Талибы 15 августа 2021 года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Гани, который тогда бежал из страны, подвергался критике в связи со своим внезапным отъездом.

Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся, – сказал Гани в интервью телеканалу CNN.

По словам бывшего президента Афганистана, изначально у него не было планов покидать страну. Гани также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, был ли у него при себе паспорт, когда он уезжал. Он также опроверг сведения о том, что бежал с большой суммой денег.

Напомним, «Талибан» — организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.