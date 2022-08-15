Чем опасны каши быстрого приготовления

Употребление каш быстрого приготовления может негативно повлиять на поджелудочную железу. Такое заявление сделала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, передает Zakon.kz.

Пользу несут только те крупы, которые варятся долго. Они дают каскад полезных элементов, сытость наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина, энергетический материал растаскивается по клеточкам. Организм становится сытым на долгое время. Врач-диетолог Наталья Лазуренко

Специалист отметила, что традиционные каши изготавливаются из круп, богатых витаминами группы B. Они необходимы для нормального функционирования органов и центральной нервной системы, сообщает «Москва 24».

Каши быстрого приготовления изготавливают из того же зерна. Однако оно проходит сильную обработку и теряет полезные свойства. Организм начинает получать только быстрые углеводы.

Они легко усваиваются и быстро повышают уровень глюкозы в крови. Это может привести к негативному влиянию на поджелудочную железу, а также увеличению рисков развития диабета.

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