Где больше тратят на кредиты: из чего состоят денежные расходы казахстанцев

Сколько составили денежные расходы населения, какие траты занимают основную часть и какие отличия наблюдаются в зависимости от региона – в материале Zakon.kz.

В 2024 году денежные расходы населения по Республике Казахстан в среднем на душу составили 1 172 998 тенге, что на 6,6% выше, чем в предыдущем году, согласно данным Бюро нацстатистики.

Самый высокий уровень расходов среди всех городов и областей, представленных в статистике, отмечается в Астане – 1 615 275 тенге, Алматы – 1 596 473 и Карагандинской области – 1 524 278 тенге. Самый низкий уровень расходов населения в Туркестанской области – 767 022 тенге и в Шымкенте – 890 277 тенге.

Фото: Zakon.kz

По сравнению с 2023 годом больше всего денежные расходы выросли в области Жетысу – на 19,5%, на втором месте Астана, где увеличение за год составило 15,9%. Наименьший рост наблюдался в Мангистауской (+2,4%) и Актюбинской (+2,6%) областях.

Структура расходов

Отметим, что основная часть денежных расходов (91,3%) приходится на потребление. Так, среднестрановой показатель по потребительским расходам составил 1 070 506 тенге. В структуре денежных расходов погашение кредитов и долгов составило 6,6% (77 045 тенге), на налоги, платежи и другие выплаты пришлось лишь 0,2% (2 122 тенге в среднем на душу населения), оставшаяся часть – это материальная помощь родственникам и знакомым или алименты – 1,9%, или 23 325 тенге.

Наиболее высокий уровень потребительских расходов в Алматы – 1 525 058 тенге (95,5% от общей суммы), на втором месте по сумме Астана – 1 419 018 тенге (87,8%) и Карагандинская область – 1 290 899 тенге (84,7%).

Обратим внимание, что самая высокая доля потребительских расходов в Мангистауской области – 99,1% и Шымкенте – 96,6%. Наиболее низкий уровень в Карагандинской, Кызылординской (87%) и Атырауской (87,1%) областях.

Траты на погашение долгов и кредитов заняли почти пятую часть от общей суммы денежных расходов в области Улытау – 19,8%, или 270 544 тенге. Это самый высокий показатель по стране как в процентах, так и по сумме. В Актюбинской и Карагандинской областях доля таких расходов составила 11,3% и 11,4% соответственно. Меньше всего расходовали на кредиты в Шымкенте – 2,4% (20 986 тенге) и Мангистауской области – всего 0,3% (3 224 тенге) от общей суммы денежных расходов в регионе.

Состав потребительских расходов

В статистике также отдельно представлена структура потребительских расходов. Так, более половины трат пришлось на продовольственные товары (50,6% по республике) – 593 244 тенге, 22,4% (262 757 тенге) ушло на непродовольственные товары, платные услуги составили 18,3% ( 214 505 тенге).

При этом львиная доля потребительских расходов пришлась на продукты питания и безалкогольные напитки – 541 504 тенге, меньше всего потратили на алкогольные напитки – 0,7% (7 438 тенге).

Наиболее высокая доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в Туркестанской (60,8%), Жамбылской (59,4%) и Атырауской (57,3%) областях. По сумме расходов в этой категории лидирует Алматы – 743 095 тенге, Восточно-Казахстанская область – 615 446 тенге и Астана – 611 756 тенге.

Доля расходов на платные услуги в среднем по стране составила 20% от общей суммы потребрасходов населения. Причем Астана и Алматы по этому показателю лидируют как по долям (25,6% и 24,7%), так и по сумме (362 869 и 376 041 тенге соответственно).

Фото: Zakon.kz

На непродовольственные товары больше всего расходовали в Карагандинской (29%), Северо-Казахстанской (32,7%) и Акмолинской (32,1%) областях. Сумма таких расходов была наиболее существенной также в Северо-Казахстанской – 397 565 тенге и Карагандинской областях – 373 976 тенге. Для сравнения, в Алматы и Астане показатели по данной категории расходов были несколько ниже – 327 933 и 354 490 тенге.

Уточним, что, согласно определению Бюро, расходы на покупку непродовольственных товаров включают расходы на одежду, обувь, ткани, мебель, предметы домашнего обихода, бытовую технику, товары длительного пользования, предметы личной гигиены, автотранспортные средства и другие непродовольственные товары.

Платные услуги складываются из расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорта и связи, образования, здравоохранения, услуг по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, оборудования и других видов услуг.