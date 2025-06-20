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Финансы

Казахстанцы стали больше тратить на здоровье: насколько выросли расходы на здравоохранение

медицина, расходы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 14:29 Фото: freepik
Как увеличились траты казахстанцев на различные медицинские услуги в годовом выражении – в материале Zakon.kz.

По итогам первого квартала 2025 года расходы без поправки на инфляцию выросли на 28,3% год к году – 4,6 тыс. тенге против 3,6 тыс. тенге в среднем на душу населения. Это почти втрое больше годового роста общих номинальных денежных расходов, а также рекорд за два года, подсчитали в Первом Кредитном Бюро.

В реальном выражении показатель увеличился на 14,9%. В Бюро уточнили, что в расчетах был использован индекс цен на услуги и товары здравоохранения, поскольку по всем услугам здравоохранения его значение отдельно не приводится.

Фото: DataHub

Основную часть среднедушевых расходов на услуги здравоохранения формируют услуги стоматологов – 2,4 тыс. тенге – +26% год к году без коррекции на рост цен, и +11,8% – с коррекцией. 

"Называемые абсолютные значения могут показаться нереалистично малыми. Но нужно не упускать из виду, что при их расчетах учитывается общее число жителей страны, а далеко не все из них, очевидно, в отчетном периоде обращались за аналогичными услугами. При этом в выборку официальной статистики попадают 12 тыс. домохозяйств, данные которых в последующем и распространяются на генеральную совокупность".пояснили в ПКБ.

Наиболее быстрорастущей статьей расходов на услуги здравоохранения стали услуги больниц (включают лечение в дневном стационаре и услуги санаториев) – 946 тенге в среднем на душу населения с номинальным увеличением на 54,1% г/г, с реальным – на 39,8%.

Среднедушевые расходы на медицинские услуги, куда входят услуги врачей –специалистов и первичный прием к врачу, выросли за год без поправки на инфляцию на 5,7%, а без поправки – снизились на 5,1%. Нынешний уровень – 559 тенге.

А вот среднедушевые расходы на парамедицинские услуги (услуги медицинских лабораторий, рентгеновских кабинетов, медсестер и акушерок) увеличились как в номинальном (+27,6%), так и в реальном (+11,2%) исчислении – 568 тенге.

Аналитики обращают внимание, что в официальной статистике также приведены неформальные расходы граждан на здравоохранение (покупка цветов, подарков и прочее) – 121 тенге в среднем на душу населения, где номинальный рост составил 39,1% г/г.

Ранее Zakon.kz сообщал, что инвалидность по некоторым заболеваниям будут устанавливать в заочном формате. 

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Ольга Кудряшова
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