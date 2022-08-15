Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности

14 августа поступило обращение с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего Ахмеджанова Тамирлана Тимуровича 2010 г.р. Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, родные ребенка обратились в полицию спустя более 10 часов с момента пропажи, передает Zakon.kz.

Тамирлан в ночь на 14 августа около 02:30 ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся.

Фото: предоставлено родными ребенка пресс-службе ДП ВКО, на фото пропавший Тамирлан

Получив сигнал, сотрудники полиции, спасатели, военнослужащие НГ РК и волонтеры незамедлительно приступили к поискам. В настоящее время в них задействовано более 550 человек. Одновременно факт безвестного исчезновения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве рассказали, в какой одежде был мальчик на момент исчезновения, а также перечислили особые приметы ребенка:

Тамирлан был одет : в кофту синего цвета, трико (камуфляжные) синего цвета, сланцы зеленого цвета;

приметы Тамирлана: рост 140 см, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета, глаза светло-коричневого цвета, на обеих ногах имеет повреждение в области больших пальцев (почернение на ногтях).

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Полицейскими установлено, что в ту ночь ребенок находился вместе с матерью, которая уснула, а проснувшись глубокой ночью, обнаружила его пропажу.

Ребенок характеризуется как умственно-отсталый, замкнутый, скрытный, не разговаривает. Полицией проведен опрос медицинских работников, специализирующихся на лечении детей с подобными заболеваниями. Имеются предположения, что он может умышленно прятаться от окружающих и не откликаться на свое имя. Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве отметили, что семья пропавшего мальчика «на учете как неблагополучная не состоит».

Мать в полицию о пропаже своевременно не обращалась, предполагая, что ребенок вернется домой сам. Временной интервал с момента пропажи до момента обращения в полицию составил более 10 часов. Пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время проводится обследование территории шести садоводческих обществ, насчитывающих порядка 2,4 тыс. дачных участков, многие из которых находятся в заброшенном состоянии.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Прочесывание осуществляется как в пешем порядке, так и с использованием служебных автомашин и кавалерии.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Кроме этого, к утру 15 августа завершена отработка близлежащих к дачному массиву многоэтажных домов поселка Новая Согра, осмотрены чердачные помещения и подвалы.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Проведена беседа со всеми работниками магазинов, в том числе продуктовых.