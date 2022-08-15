Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Тамирлан в ночь на 14 августа около 02:30 ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся.
Фото: предоставлено родными ребенка пресс-службе ДП ВКО, на фото пропавший Тамирлан
Получив сигнал, сотрудники полиции, спасатели, военнослужащие НГ РК и волонтеры незамедлительно приступили к поискам. В настоящее время в них задействовано более 550 человек. Одновременно факт безвестного исчезновения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.Пресс-служба ДП ВКО
В ведомстве рассказали, в какой одежде был мальчик на момент исчезновения, а также перечислили особые приметы ребенка:
Тамирлан был одет: в кофту синего цвета, трико (камуфляжные) синего цвета, сланцы зеленого цвета;
приметы Тамирлана: рост 140 см, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета, глаза светло-коричневого цвета, на обеих ногах имеет повреждение в области больших пальцев (почернение на ногтях).
Полицейскими установлено, что в ту ночь ребенок находился вместе с матерью, которая уснула, а проснувшись глубокой ночью, обнаружила его пропажу.
Ребенок характеризуется как умственно-отсталый, замкнутый, скрытный, не разговаривает. Полицией проведен опрос медицинских работников, специализирующихся на лечении детей с подобными заболеваниями. Имеются предположения, что он может умышленно прятаться от окружающих и не откликаться на свое имя.Пресс-служба ДП ВКО
В ведомстве отметили, что семья пропавшего мальчика «на учете как неблагополучная не состоит».
Мать в полицию о пропаже своевременно не обращалась, предполагая, что ребенок вернется домой сам. Временной интервал с момента пропажи до момента обращения в полицию составил более 10 часов.Пресс-служба ДП ВКО
В настоящее время проводится обследование территории шести садоводческих обществ, насчитывающих порядка 2,4 тыс. дачных участков, многие из которых находятся в заброшенном состоянии.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Фото: пресс-служба ДП ВКО