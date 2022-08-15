Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Почему оцепили здание Алматинского горсуда – комментарий ДП

информация о минировании здания горсуда Алматы оказалась ложной Фото: almaty.sud.kz
В Департаменте полиции Алматы объяснили, почему оцепили здание Алматинского горсуда и были эвакуированы судьи и сотрудники суда, передает Zakon.kz.

Как уточнили в городском ДП, поступило анонимное сообщение о якобы минировании административного здания горсуда.

По указанному адресу были стянуты службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда, а также посетителей. Патрульной полицией осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние... Поисковые мероприятия в городском суде по ул. Казыбек би завершены. Информация оказалась ложной.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что сотрудники управления по противодействию экстремизму «проводят оперативные мероприятия по установлению анонима и дальнейшему привлечению его к ответственности».

Новость по теме

Здание горсуда оцепили в Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы оцепили здание городского суда из-за того, что на почту входящей канцелярии поступили сообщения с угрозами различного характера.

Читайте также

Здания двух судов «заминировали» в Петропавловске

Пропавшую девочку нашли столичные гвардейцы

Свыше 1,6 тыс. сайтов рекламировали и продавали наркотики — МВД

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
курс иностранных валют в обменных пунктах
Курсы валют на 15 августа в обменных пунктах Казахстана
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
исследование
Заметно снижается число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления