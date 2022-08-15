Почему оцепили здание Алматинского горсуда – комментарий ДП
Фото: almaty.sud.kz
В Департаменте полиции Алматы объяснили, почему оцепили здание Алматинского горсуда и были эвакуированы судьи и сотрудники суда, передает Zakon.kz.
Как уточнили в городском ДП, поступило анонимное сообщение о якобы минировании административного здания горсуда.
По указанному адресу были стянуты службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда, а также посетителей. Патрульной полицией осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние... Поисковые мероприятия в городском суде по ул. Казыбек би завершены. Информация оказалась ложной.Пресс-служба ДП Алматы
В ведомстве уточнили, что сотрудники управления по противодействию экстремизму «проводят оперативные мероприятия по установлению анонима и дальнейшему привлечению его к ответственности».
Здание горсуда оцепили в Алматы
Новость по теме
Ранее сообщалось, что в Алматы оцепили здание городского суда из-за того, что на почту входящей канцелярии поступили сообщения с угрозами различного характера.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ