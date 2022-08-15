Почему оцепили здание Алматинского горсуда – комментарий ДП

В Департаменте полиции Алматы объяснили, почему оцепили здание Алматинского горсуда и были эвакуированы судьи и сотрудники суда, передает Zakon.kz.

Как уточнили в городском ДП, поступило анонимное сообщение о якобы минировании административного здания горсуда.

По указанному адресу были стянуты службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда, а также посетителей. Патрульной полицией осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние... Поисковые мероприятия в городском суде по ул. Казыбек би завершены. Информация оказалась ложной. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что сотрудники управления по противодействию экстремизму «проводят оперативные мероприятия по установлению анонима и дальнейшему привлечению его к ответственности».

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Ранее сообщалось, что в Алматы оцепили здание городского суда из-за того, что на почту входящей канцелярии поступили сообщения с угрозами различного характера.