Почему в Астане оцепили мечеть Хазрет Султан

Сегодня, 17 октября 2023 года, в Астане оцепили мечеть Хазрет Султан, а посетителей и работников эвакуировали. Причину корреспонденту Zakon.kz объяснили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Как оказалось, на канал "102" поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на территории мечети, неизвестный мужчина оставил большой чемодан и рюкзак, но не вернулся за ними.

Женщина, позвонившая стражам порядка, сообщила, что "в вещах что-то тикало".

"На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы города. В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения, в соответствии с требованиями Закона РК "О противодействии терроризму", место происшествия было оцеплено, посетители и работники мечети эвакуированы в безопасное место. В ходе осмотра в сумке опасных и запрещенных предметов не обнаружено". Пресс-служба ДП Астаны

Данный факт зарегистрировали в Управлении полиции района "Есиль" столицы.

"Устанавливается владелец багажа". Пресс-служба ДП Астаны

14 сентября 2023 года стало известно, что сельскую школу "заминировали" в Жетысуской области. Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило прямо во время уроков в селе Карабулак. Из учебного заведения на безопасное расстояние эвакуировали всех учащихся, педагогов и техперсонал. Территория школы была оцеплена, но по итогам проверки никаких взрывных устройств на территории школы не обнаружили. Стражами порядка возбуждено уголовное дело по ст. 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РК.