Стало известно, кто возглавит антимонопольное агентство вместо Жумангарина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства Омаров Марат Талгатович назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, – говорится в сообщении Акорды.

Марат Омаров родился 20 сентября 1988 года. Окончил Британский университет Йорка по программе «Болашақ», Лондонскую школу экономики и политических наук.

Трудовой стаж:

советник министра экономического развития и торговли (в последующем – экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014);

замдиректора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016);

управляющий директор АО «Казахтелеком» (2016-2017);

председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», после трансформации – председатель правления АО «QazTech Ventures» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») (04.2017 – 05.2019);

управляющий директор – член правления холдинга «Байтерек» (05.2019 – 10.2020);

заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (с 10.2020).

Ранее агентство возглавлял Серик Жумангарин. 15 августа стало известно о его назначении на пост и.о. зампремьера – министра торговли и интеграции.