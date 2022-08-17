Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Барыс» стартовал с поражения на Кубке президента Казахстана по хоккею

Хоккей Кубок Президента Поражение Фото: hcbarys.kz
16 августа в Нур-Султане стартовал традиционный хоккейный международный турнир - Кубок Президента Казахстана, с участием 4-х клубов, три из которых - российские. Хозяева соревнований представлены флагманом казахстанского хоккея, столичным «Барысом», сообщает Zakon.kz.

Турнир открывали российские коллективы «Металлург» и «Нефтехимик». Финалисты Кубка Гагарина-2022, хоккеисты из Магнитогорска победили своих соперников — 4:1.

Во втором матче Кубка Президента столичный «Барыс» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга в овертайме со счетом 3:4.

Тренерский штаб «Барыса» на стартовую игру выставил практически всех новичков. Хозяева льда открыли счет в первом же большинстве усилиями Никиты Михайлиса. Гости сравняли счет благодаря Степану Хрипунову. Вскоре дебютную шайбу за «Барыс» забросил Джереми Бракко. Спустя время российский клуб снова догнал казахстанцев, автором гола стал Анатолий Голышев.

В третьем периоде соперники еще по разу реализовали большинство усилиями Энтони Луиса («Барыс») и Анатолия Голышева («Автомобилист»), после чего игра перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке Виктор Неучев принес гостям первую победу на турнире.

17 августа пройдут матчи второго игрового дня, в котором «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» (19:30). В дневной сессии сойдутся «Автомобилист» и «Металлург».

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Казахстанские пловчихи завоевали 3 бронзовые награды на Исламских играх

Илон Маск пошутил: он не будет покупать «Манчестер Юнайтед»

У лучшего теннисиста Казахстана родился сын

Куандык Шынасилов
Барыс
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
трехлетняя девочка погибла в Узбекистане
В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку
как уснуть ночью
Эксперт по сну рассказал, как заснуть ночью перед важным событием
посол
Ерлан Идрисов освобожден от должностей в посольствах трех стран
женщина выбросилась с балкона в Алматы
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления