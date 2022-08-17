«Барыс» стартовал с поражения на Кубке президента Казахстана по хоккею

16 августа в Нур-Султане стартовал традиционный хоккейный международный турнир - Кубок Президента Казахстана, с участием 4-х клубов, три из которых - российские. Хозяева соревнований представлены флагманом казахстанского хоккея, столичным «Барысом», сообщает Zakon.kz.

Турнир открывали российские коллективы «Металлург» и «Нефтехимик». Финалисты Кубка Гагарина-2022, хоккеисты из Магнитогорска победили своих соперников — 4:1.

Во втором матче Кубка Президента столичный «Барыс» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга в овертайме со счетом 3:4.

Тренерский штаб «Барыса» на стартовую игру выставил практически всех новичков. Хозяева льда открыли счет в первом же большинстве усилиями Никиты Михайлиса. Гости сравняли счет благодаря Степану Хрипунову. Вскоре дебютную шайбу за «Барыс» забросил Джереми Бракко. Спустя время российский клуб снова догнал казахстанцев, автором гола стал Анатолий Голышев.

В третьем периоде соперники еще по разу реализовали большинство усилиями Энтони Луиса («Барыс») и Анатолия Голышева («Автомобилист»), после чего игра перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке Виктор Неучев принес гостям первую победу на турнире.

17 августа пройдут матчи второго игрового дня, в котором «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» (19:30). В дневной сессии сойдутся «Автомобилист» и «Металлург».

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