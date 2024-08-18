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"Барыс" выиграл "бронзу" Кубка Президента по хоккею

Хоккей Бронза Кубок Президента, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 16:31 Фото: Instagram/barys_official
18 августа на столичном льду состоялся матч за 3-е место международного турнира Кубок Президента, где местный "Барыс" в овертайме сломил сопротивление хабаровского "Амура", сообщает Zakon.kz.

Поединок за бронзовые награды турнира прошел в упорной борьбе и победителя пришлось определить только в дополнительное время, где удача сопутствовала хозяевам льда – 3:2.

В первом периоде команды обменялись шайбами, на гол Артура Гиздатуллина "астанчане" ответили своим взятием ворот, отличился Уэйд Эллисон. 

Во втором отрезке матча гости снова вырвались вперед благодаря точному броску Девину Броссо, и хоккеисты ушли на второй перерыв.

В начале третьей 20-минутки "Барыс" снова восстановил равновесие, автором шайбы стал Аслан Жусупбеков.

А в овертайме победу столичной дружине принес Конор Смит, а с ней и бронзовые медали Кубка Президента.

В 17:00 начнется финальный поединок, где встречаются сборная Казахстана и тольяттинская "Лада".

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