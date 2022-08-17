Как Головкин готовится к бою с Канело
Серию снимков с тренировок GGG опубликовал на своей странице в Instagram.
Половина тренировочного лагеря позади. Продолжаем работать, – написал под публикацией Геннадий Головкин.
Фолловеры боксера остались в восторге от физподготовки GGG и пожелали ему победы:
«Победы тебе!»
«Ты – лучший боксер!»
«Что за лев этот тигр!»
«Желаю нокаутирующую победу!»
«Хороших результатов на тренировке!»
«Верю в тебя GGG! Ты обязан выиграть бой! Удачи тебе!»
Напомним, третий бой Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.
Предыдущие два поединка GGG и Канело прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.
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