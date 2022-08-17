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Как Головкин готовится к бою с Канело

Как Головкин готовится к бою с Канело Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер Геннадий Головкин показал, как проходят тренировки к предстоящему бою с Саулем Альваресом (Канело), передает Zakon.kz.

Серию снимков с тренировок GGG опубликовал на своей странице в Instagram.

Половина тренировочного лагеря позади. Продолжаем работать, – написал под публикацией Геннадий Головкин.

Фолловеры боксера остались в восторге от физподготовки GGG и пожелали ему победы:

  • «Победы тебе!»

  • «Ты – лучший боксер!»

  • «Что за лев этот тигр!»

  • «Желаю нокаутирующую победу!»

  • «Хороших результатов на тренировке!»

  • «Верю в тебя GGG! Ты обязан выиграть бой! Удачи тебе!»

Напомним, третий бой Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.

Предыдущие два поединка GGG и Канело прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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