Астролог назвала Топ-5 богатых счастливчиков по знаку зодиака

Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», ясновидящая и потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, за которыми «ходят» деньги, передает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-5 богатых счастливчиков вошли рожденные под такими созвездиями, как Лев, Дева, Телец, Козерог и Стрелец.

По словам Кажетты Ахметжановой, представителям этих пяти знаков зодиака не грозит бедность, и до конца своей жизни они не будут ни в чем нуждаться.

Лев

Рожденные под созвездием Льва легко приспосабливаются к любым условиям и всегда могут проявить свои способности и таланты. Именно из-за этого среди богачей очень много представителей данного знака зодиака.

Самореализация у Львов на высоте. Они знают, чего стоят, и легко воплощают задуманное в реальность. Эти люди легко выделяются в толпе, буквально блистают в коллективе, становятся безусловными лидерами и ведут за собой других. Львы становятся богатыми в молодом возрасте и с годами приумножают свой капитал. Безбедная старость им обеспечена.

Дева

Представители этого знака зодиака всегда стремятся властвовать и управлять и добиваются успеха, используя все шансы и возможности.

Внимательность и умение воспользоваться моментом помогают этим людям вырываться вперед и богатеть не по дням, а по часам. Конечно, это огромные труженики, они всегда получают за свои старания финансовое вознаграждение. На пенсии Девы себе точно не будут ни в чем отказывать, еще и родным и близким всегда помогут. Наконец, у них в заначке всегда есть инвестиции, акции, облигации и прочие сбережения.

Телец

Удача и везение являются главными помощниками рожденных под этим созвездием. Тельцы каким-то чудесным образом оказываются в нужное время в нужном месте и получают все самое лучшее.

Их материальные блага впечатляют, причем как окружающих, так и самих Тельцов. Ведь они иногда сами не понимают, как у них так все прекрасно получается. Причем богатеют представители этого знака уже с раннего возраста, а в зрелые годы содержат семью, давая родным и близким людям все и даже больше.

Козерог

Козероги являются очень серьезными работниками, которые зациклены на прибыли (в хорошем понимании этого слова).

Однако часто представители этого знака посвящают всего себя именно работе и заработкам, напрочь забывая о других сферах жизни, о родных и близких людях. Что касается личной жизни, то брак Козероги также рассматривают как проект и продумывают все его выгодные стороны. В старости эти люди ни в чем не нуждаются.

Стрелец

Рожденные под этим созвездием должны четко знать, что в любой момент, при непредвиденных обстоятельствах, у них есть деньги. Они всегда стремятся к финансовой стабильности и безопасности.

Всю жизнь Стрельцы копят, собирают, планируют, экономят. При этом берут все новые и новые проекты, стремятся поскорее их выполнить, чтобы подняться по служебной лестнице и улучшить свое материальное благосостояние. В коллективе они работать не могут, постоянно перетягивая одеяло на себя. Стрельцы панически боятся того, что слава и внимание достанутся кому-то другому, но не им. Зато руководители из них просто отличные, и к старости они достигают невероятных финансовых высот.

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