Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности советника президента РК, - говорится в тексте.

На эту должность он был назначен в феврале текущего года.

Ерлан Тургумбаев родился 14 августа 1962 года в Алматы.

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