Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности советника президента РК, - говорится в тексте.
На эту должность он был назначен в феврале текущего года.
Ерлан Тургумбаев родился 14 августа 1962 года в Алматы.
Трудовой стаж:
оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986);
оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель начальника, начальник следственного отдела - заместитель начальника Алатауского РОВД Алматы (1986-1993);
заместитель начальника следственного управления ГУВД Алматы (1993-1995);
начальник Калининского РОВД (1995);
начальник отдела ГСК по Бостандыкскому району Алматы (1995-1996);
начальник управления налоговых расследований главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета РК (1996-1997);
начальник следственного управления ГУВД Алматы (1997);
начальник Жетысуского РУВД (1997);
заместитель начальника ГУВД Алматы (1997-2000);
начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (2000-2001);
управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (01.2001-02.2002);
начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (02.2002-09.2002);
начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (09.2002-04.2003);
начальник УВД Северо-Казахстанской области (04.2003-05.2006);
председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (05.2006-31.07.2006)
начальник Департамента внутренних дел Алматы (31.07.2006-12.2012);
заместитель министра внутренних дел РК (12.2012-02.2019);
министр внутренних дел РК (12.02.2019, 25.02.2019, 18.01.2021, переназначен 11.01.2022-25.02.2022);
советник президента РК (с 25.02.2022).