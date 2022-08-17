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Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева

Ерлан Тургумбаев освобожден от должности Фото: пресс-служба МВД РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности советника президента РК, - говорится в тексте.

На эту должность он был назначен в феврале текущего года.

Ерлан Тургумбаев родился 14 августа 1962 года в Алматы.

Трудовой стаж:

  • оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986);

  • оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель начальника, начальник следственного отдела - заместитель начальника Алатауского РОВД Алматы (1986-1993);

  • заместитель начальника следственного управления ГУВД Алматы (1993-1995);

  • начальник Калининского РОВД (1995);

  • начальник отдела ГСК по Бостандыкскому району Алматы (1995-1996);

  • начальник управления налоговых расследований главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета РК (1996-1997);

  • начальник следственного управления ГУВД Алматы (1997);

  • начальник Жетысуского РУВД (1997);

  • заместитель начальника ГУВД Алматы (1997-2000);

  • начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (2000-2001);

  • управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (01.2001-02.2002);

  • начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (02.2002-09.2002);

  • начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (09.2002-04.2003);

  • начальник УВД Северо-Казахстанской области (04.2003-05.2006);

  • председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (05.2006-31.07.2006)

  • начальник Департамента внутренних дел Алматы (31.07.2006-12.2012);

  • заместитель министра внутренних дел РК (12.2012-02.2019);

  • министр внутренних дел РК (12.02.2019, 25.02.2019, 18.01.2021, переназначен 11.01.2022-25.02.2022);

  • советник президента РК (с 25.02.2022).

Динара Халдарова
Тургумбаев Ерлан Казахстан
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